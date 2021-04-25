شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت السلطات، اليوم الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2181 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1249 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 932 مسافرًا.