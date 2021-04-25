شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول بالعريش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أشرف ربيع، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء وقائد قطاع تامين شمال سيناء، اليوم، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

ويأتي وضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في أطار احتفال محافظة شمال سيناء بالذكري الـ39 لعيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، حيث سبق افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية.