شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش تعديل «تحيا مصر» لإعفائه من الضرائب والرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتشهد الجلسة العامة للمجلس البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، كما تلقى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 /2022.

ويناقش المجلس فى جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 23 /12 /2020 و24 /12 /2020.

وتنظر الجلسة العامة للمجلس، يوم الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتنص المادة الأولى فى التعديل المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحيا مصر على استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، إلى النص الوارد فى مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها، التى يقع عبء أدائها عليه، وأى عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التعديل المقترح، أنه نظرًا لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر قانون إنشاء الصندوق فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه، مما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة فى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

صندوق تحيا مصر أنشئ بالقانون رقم 84 لسنة 2015، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها.