شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد (2- 2) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل «المصرى اليوم» رصد كنوز مصر في الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد، التي حظيت بدعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما تملكه من ثروات طبيعية ودائمة.. ونتناول في السطور المقبلة ما شهدته المنطقة من اكتشاف آبار البترول والمناطق الأثرية والكشوف التي تمت بها، بالإضافة إلى رصد ما يتم من تطوير لشبكات الطرق لربطها بالموانئ والمحافظات الأخرى، ومشروعات التنمية التي تتم في المنطقة وزيارات المسؤولين لها.

المصري اليوم ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد

تتصدر منطقة الصحراء الغربية قائمة المناطق الأكثر تحقيقًا لإنتاج البترول والغاز الطبيعى عام 2010، وساهمت بنحو نصف إجمالى إنتاج مصر من البترول الخام والمتكثفات خلال عامى 2011 – 2012، كما ساهمت بنحو 22% من إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى وحققت 58 اكتشافًا للبترول الخام والغاز الطبيعى.

وأدى الاكتشاف التعدينى بمناطق في جنوب الصحراء الغربية إلى اكتشاف معدن الذهب في 3 بيئات مختلفة مصاحبًا لمكون الحديد الشرائطى من المجنتيت والكوارتز، كما يتواجد الذهب مع النحاس والكبريتيدات في صخور الكوارتز نيس، أما النوع الثالث فيتواجد في عروق الكوارتز ونطاقات التغيير المحيطة بها.

وتتواجد رواسب الحديد في الواحات البحرية باحتياطى يُقدر بنحو 360 مليون طن، والتى تُستغل حاليًا في تغذية مصنع الحديد والصلب بحلوان عبر خط السكك الحديدية الذي يربط بينه وبين مختلف مواقع الخام، ويبلغ الإنتاج حوالى مليون طن سنويًا.

وتمثل هضبة أبوطرطور، الواقعة بين الواحات الداخلة، أضخم رواسب من الفوسفات في مصر، حيث يُقدر الاحتياطى من الخام بنحو مليار طن، غير أنه توجد بعض العقبات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لوجود نسبة ملحوظة من الشوائب، مما يزيد من تكلفة إنتاجه.

المصري اليوم ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد

وتتمثل تحديات التنمية في الصحراء الغربية في توفير المياه وإزالة الألغام وثقافة التعايش، وشمل تقرير الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا السابق، تحديات التنمية في الصحراء الغربية بمصر، ومنها توفير المياه، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة واستغلال مصادر المياه الجوفية، بما توفره التكنولوجيا النووية من إمكانيات، وكذلك توفير المياه من تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية من خلال الطاقة الشمسية في حال تنميتها.

وتعد أساليب التعايش مع الصحراء من المعوقات الرئيسية لانتقال السكان من الوادى والدلتا للمعيشة في المجتمعات الصحراوية لاختلاف المناخ والتضاريس والموارد واختلاف الأنشطة الاقتصادية، ولا يحدث هذا إلا برفع الوعى المجتمعى بثقافة الصحراء للتعايش مع البيئة الصحراوية وتطويعها للتنمية المستدامة. ومن هذه المعوقات أيضًا: اختلاف أساليب الزراعة ونوع المحاصيل بالمناطق الصحراوية عن الوادى والدلتا، مما يتطلب إعادة تأهيل المزارعين والاستعانة بالخبراء في كل المجالات لتأهيل العناصر البشرية للتعايش مع الصحراء وتطويع العلم والتكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف.

المصري اليوم ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد

وتنتشرالأجسام القابلة للانفجار والألغام الأرضية الناتجة عن معارك الحرب العالمية الثانية على مساحات كبيرة في منطقة الساحل الشمالى، ويتوقف البدء في مشروعات التنمية على خلو المنطقة من هذه الألغام. ونظرًا لارتفاع تكاليف إزالتها، فإن ذلك يشكل إعاقة لعمليات التنمية الصناعية والتنقيب عن البترول وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى إعاقة عمليات التنمية الزراعية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور جمال السمسطاوى، مدير آثار مصر الوسطى، أن القطاع، الذي يضم 5 محافظات «المنيا، أسيوط، وبنى سويف، والفيوم، الوادى الجديد»، به كنوز أثرية كثيرة بالصحراء الغربية ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة، وتؤرخ تاريخ مصر على مدار العصور، متابعًا: نجحنا في اكتشاف مناطق أثرية كبيرة العام الماضى بجميع محافظات مصر الوسطى، كان أبرزها بتونا الجبل، ومدينة الفشن، والغوريفة بملوى. وأكد أن محافظات شمال الصعيد تمتلك أكثر من ثلث آثار مصر، وأن العام المقبل سيشهد افتتاح المتحف الآتونى بالمنيا، والإعلان عن حفريات جديدة، مؤكدا حاجة المجتمع المحيط بالمناطق لرفع الوعى الأثرى للحفاظ عليها.

وقال «السمسطاوى»: توجد مناطق أثرية عديدة بالصحراء الغربية بمحافظات مصر الوسطى، منها منطقة تل العمارنة، وتونا الجبل، وبنى حسن، والبهنسا، بالمنيا، وهرم ميدوم، ومنطقة آثار أهناسيا ببنى سويف، وهرم اللاهون، هرم هوارا، وأم البريجات، بالفيوم، ومنطقة مير بالقوصية، والهمامية بأسيوط، ومعبدهيبيس، ومقابر البجوات بالوادى الجديد.

المصري اليوم ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد

وأضاف «السمسطاوى» أن ما يميز الصحراء الغربية حالة الاستقرار الأمنى بالمناطق الأثرية، وهو ما أدى إلى اكتشافات كبيرة جدًا منها بالظهير الصحراوى الغربى في سمالوط عبارة عن مقابر ترجع للعصر المتأخر «اليونانى – الرومانى»، وأيضا في منطقة البهنسا، تم اكتشاف مقبرة بجوار جبانة النصارى في المنيا، وبئر الشغالة بالداخلة، في الوادى الجديد، وكلها جهود المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة لأكبر كشف أثرى بمنطقة تونا الجبل، غرب ملوى، الذي نجحت جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للآثار في اكتشافه، وهى منطقة المومياوات.

وأشار إلى أن محافظة المنيا تحتوى على ثلث آثار مصر، لكونها لها قيمتها التاريخية والأثرية، حيث خرجت من المنيا أول رسالة لعبادة الإله الواحد، والتى أطلقها الملك إخناتون، من منطقة تل العمارنة شرق النيل بملوى، وجعل منها عاصمة لمصر في الأسرة الـ18، بعد أن كان يعيش في طيبة بالأقصر، ثم يليها الوادى الجديد «الخارجة»، معبدهيبيس، من أجمل المناطق، ومنطقة آثار الداخلة، ومنطقة أهناسيا ببنى سويف، وهرم ميدوم ببنى سويف.

وأضاف مدير آثار مصر الوسطى: تتم الآن أعمال المرحلة الثالثة من المتحف الآتونى بالمنيا وتشمل التشطيبات، والبازارات وغيرها، يتم بناؤها من خلال إدارة المتاحف والمشروعات بوزارة الآثار، وبدعم من جامعة هيلدزهيم الألمانية، وسوف يتم افتتاحه العام المقبل، لأنه سيكون إضافة جديدة لصعيد مصر، وسيكون منارة ثقافية وسياحية يساعد على الترويج السياحى بالمنيا، وسيكون إضافة جديدة للمتاحف المصرية، بل سيكون المتحف الثانى في مصر بعد المتحف الكبير الذي يتم إنشاؤه حاليًا بالقاهرة.

وأعلن عن قيام الوزارة بتنفيذ خطة حفريات في معظم المناطق الأثرية بمنطقة مصر الوسطى، سواء من خلال البعثات الأجنبية أو من خلال وزارة الآثار، أو من خلال جامعة القاهرة، ومن المحتمل الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة قريبًا، خاصة في موسم البعثات الذي يبدأ أوائل أغسطس من كل عام. وأضاف، من خلال قطاع المشروعات، وقطاع المتاحف المصرية بوزارة الآثار، أنه سيتم انتشال لوحة أثرية، ترجع للأسرة الـ19، للملك سيتى الأول، تم ضبطها والكشف عنها بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، وسيتم نقلها إلى القاهرة بأسس علمية بحتة.

وحول مشروعات الطرق التي تتم بالمنطقة، قال المهندس حسين سعد، رئيس هيئة الطرق والكبارى بالصعيد سابقًا، إن امتداد الصحراء الغربية بصعيد مصر من جنوب محافظة الجيزة «6 أكتوبر» حتى أسوان، يبلغ 1240 كيلومترًا، وبعرض 600 كيلومتر من الحدود الليبية، حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وهى تعادل 177 مليونًا و142 ألفًا و857 فدانًا.

المصري اليوم ترصد كنوز مصر فى الصحراء الغربية بمحافظات الصعيد

وأضاف «سعد» أن الصعيد شهد في الفترة الأخيرة تطوير وإنشاء شبكات طرق عملاقة بينها العرضى والطولى، مثل طريق البويطى بالمنيا، ومحور ديروط بأسيوط، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتنفيذ المشروعات العملاقة، سواء الزراعية أو المحجرية، أو غيرها من تطوير المناطق الأثرية.

من جانبه، قال اللواء حسن حميدة، محافظ المنيا الأسبق، إن مشروع تطوير شبكات الطرق بدأت فكرته قبل 15 عاما بمشروع الطرق العرضية، الذي يربط بين الصحراء الغربية وموانئ البحر الأحمر، وقد تم البدء في التنفيذ منذ أكثر من 4 سنوات لتضم مصر أكبر شبكة طرق إفريقية تربط بين محافظات الجمهورية والموانئ والحدود.

وأشاد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب بالمنيا، والشيخ عصام زكى فضل، أحد المستثمرين، بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالصحراء الغربية، مؤكدين أنها مسرح جديد للتنمية في مصر، وأنها تسببت في ثراء الكثير من المواطنين، وزيادة الاحتياطى النقدى الداخلى.

وشهدت الصحراء الغربية عدة زيارات لوزراء مؤخرًا لتفقد مشروعات عملاقة، حيث تفقد وزير الزراعة مشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، والذى يعد نموذجًا للاستثمار الزراعى في أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان التي تنفذها وزارة الزراعة بالمحافظة.

ويعد المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب غرب المنيا على طريق بنى مزار ـ الواحات ويبعد حوالى 55 كيلومترًا عن مركز بنى مزار.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول جوانب المشروع من القائمين على التنفيذ، حيث يضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل، كذلك مساحات مكشوفة تمت زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول الصويا، دوار الشمس، عنب، ويستخدم أسلوب الرى الحديث بالمشروع ما بين الرى بالتنقيط والرش، وقد تم تزويد المشروع بحوالى 80 جهاز رى محورى «بيفوت»، حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدانًا.

وتفقد الوزير محطة الإنتاج الحيوانى والمقامة على مساحة 55 ألف متر مربع، وتسع ما يقرب من 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثيًا، فضلًا عن محلب آلى ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان ومبنى إدارى ويضم المشروع منطقة لوجستية، تم فيها إنشاء مبنى للسكن الإدارى ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، فضلًا عن معمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنباتات.

من جانبه، قال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى ينفذ غرب غرب المنيا، يعد أحد المشروعات القومية التي ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة من خلال إنشاء ريف مصرى جديد وإقامة قرى نموذجية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديًا وفنيًا وإداريًا، وتشمل تجمعات صناعية زراعية.

وأضاف المحافظ أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية لرصف الطريق المتفرع من طريق بنى مزار الواحات – سيوه إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 ألف فدان، بطول يصل إلى 22 كيلومترًا، وبتكلفة تقدر بحوالى 32 مليونًا و500 ألف جنيه موزعة بين الأطراف الثلاثة، موضحًا أن شبكة الطرق تعد من أهم مقومات التنمية لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة.