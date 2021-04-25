شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن جاهزيتها لاستقبال الرحلات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القطاع السياحى جاهزية المنتجعات المصرية لاستقبال الحركة الروسية، فى ظل توافر جميع الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، وبدأ عدد من مُلّاك الفنادق والقرى السياحية المغلقة اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لإعادة فتح منشآتهم بكامل طاقتها.

وقال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن قرار عودة الطيران الكامل مع روسيا توّج جهودًا مُضْنِية بذلتها الدولة، وتؤكد أن المطارات المصرية على أعلى مستوى عالمى من الجاهزية.

وأضاف أن الاتحاد سينسق مع وزارة السياحة والآثار، والغرف السياحية، لتشكيل لجان مشتركة تطوف المدن السياحية لمراجعة الأوضاع والتأكد من الجاهزية التامة، مؤكدًا أن عودة رحلات الطيران الروسية تدعو إلى التفاؤل بعودة التدفق السياحى من مختلف دول العالم.

واعتبر الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن القرار سيؤدى إلى طفرة سياحية كبيرة بالمقاصد المصرية فى أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا سيتم عقده خلال أيام قليلة بين الشركات العاملة بالسوق الروسية وهيئة تنشيط السياحة لإزالة أى معوقات تواجه الشركات فى هذا الإطار.

وأكد تامر نبيل، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن قرار عودة السياحة الروسية يُحدث انتعاشة كبرى فى القطاع يتخطى بها أزمته الحالية، مضيفًا أن مصر ستستحوذ على الحصة التركية الكبيرة من السوق الروسية خلال تلك الفترة لتوقف الطيران بين البلدين.

وأشار مسؤولو وزارتى الصحة والسياحة إلى أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ ضوابط تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية الخاصة بمنع انتشار «كورونا»، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعى وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على القرى السياحية للتأكد من تطبيقها.