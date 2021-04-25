شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» خلال إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن شهر إبريل الجارى يشهد زيادة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تزامنا مع الأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسيحيين، وأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% فى الإصابات و7% من الوفيات مقارنة بالموجتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.

وأعلنت أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء فى تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض الوضع الوبائى لفيروس كورونا الأطباء والمواطنين، إلى التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، موضحة أن ٥٠% فقط من الأطقم الطبية سجلوا لتلقى لقاح فيروس كورونا، وأن هناك عزوفا من بعض الأطباء والناس عن تلقى اللقاح بالرغم من إصدار منظمة الصحة العالمية بيانا تطالب فيه بتلقى أى لقاح متوافر.

وأوضحت أن ١١٥ طبيبا على مدار سنة و٤ أشهر فقدوا حياتهم نتيجة عملهم فى مستشفيات العزل وإصابتهم بفيروس كورونا نتيجة العمل وليس ٥٠٠ كما يتردد، لافتة إلى أن باقى الأطباء ممن فقدوا حياتهم أخذوا عدوى الفيروس من المجتمع الذى يعيشون فيه.

عالميا، أعلنت مجموعة أوكسفورد للقاحات فى بريطانيا أنها بصدد إنتاج لقاحات مخصصة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وتوقع مدير المجموعة البروفيسور أندرو بولارد أن تكون اللقاحات المطورة لمواجهة السلالات الجديدة جاهزة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

بولارد، الذى تولى الإشراف على تجارب لقاح «أكسفورد أسترازينيكا»، يقول إن اللقاحات بصورتها الحالية تؤمن بعضا من الحماية ضد السلالات المتحورة، مشددا على أن وباء كورونا لن يكون ضاغطا على البلاد خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن الحوامل المصابات بمرض «كوفيد- 19» ومواليدهن، يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات المرض مما كان معروفا فى السابق.

وطور علماء فى جامعة تكساس فى دالاس بالولايات المتحدة، جهاز استشعار للعرق يعمل كإنذار مبكر لعاصفة السيتوكين المسببة للالتهابات، والتى تعد من مضاعفات فيروس كورونا الخطيرة، والتى يمكن أن تساعد الأطباء فى علاج مرضى الفيروس بشكل أكثر فاعلية. وعاصفة السيتوكين تسببت فى العديد من الوفيات بين الشباب والبالغين من مرضى فيروس كورونا، وهى رد فعل شديد ومبالغ فيه من جهاز المناعة.