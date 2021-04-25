شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع 150 صندوق نظافة لتوزيعها على مدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أنه تم الانتهاء من تصنيع 150 صندوق نظافة متحرك لتوزيعها علي مدينة نخل، ضمن خطة تجميل وتطوير المدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل، في بيان، أن صناديق النظافة سيتم دهانها وتوزيعها علي مختلف الشوارع في أحياء وتجمعات مدينة نخل، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أشار رئيس مركز ومدينة نخل إلى أن الصناديق تم تصنيعها من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لافتًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات في مركز ومدينة نخل، ضمن الخطة الاستثمارية.