شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى الرحلات البحرية بين «نويبع والعقبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، انطلاق أولى الرحلات البحرية بين ميناءى نويبع البحرى بجنوب سيناء والعقبة الأردنى أمام الحركة البحرية، بعد إعادة تشغيل الخط الملاحى بإجراءات احترازية.

وأعلنت شركة الجسر العربى للملاحة البحرية تشغيل الخط الملاحى المنتظم بين الميناءين أمام الحركة البحرية، وذلك من خلال أول رحلة من ميناء نويبع وبرحلات منتظمة بعد توقف الخط بسبب فيروس كورونا.

وتضمنت شروط الحجز على العَبّارات على جميع المسافرين بالخط عدة شروط للتأكد من وجود وثائق السفر التالية لديهم: وتتضمن الشروط فحص (PCR) سلبى (غير مصاب)، وفحص فيروس كورونا سلبى (غير مصاب) من مختبر طبى معتمد لدى وزارة الخارجية الأردنية، وصادر خلال (120) ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى الأراضى الأردنية، ونموذج الإقرار الصحى، وللحصول على نموذج الإقرار الصحى وتعبئته يجب مراجعة مكتب السادة/ شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى نويبع، ويتعهد المسافر بموجب هذا الإقرار الصحى بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة فى المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الراكب تحت طائلة المسؤولية فى حال مخالفته هذه الإجراءات، وفى حال إصابته بـ«كوفيد- 19»، يتحمل المسافر مصاريف العلاج بموجب وثائق التأمين الخاصة بذلك.

وتضمنت الشروط سند قبض بقيمة فحص الـ(PCR)، الذى سيتم إجراؤه للمسافر عند الوصول، وعلى جميع المسافرين مراجعة مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى نويبع لسداد قيمة فحص الـ(PCR) المطلوب عند الوصول إلى الأراضى الأردنية، والحصول على سند قبض رسمى يتم تسليمه إلى الجهات المعنية عند الوصول، ويجب على المسافر تحديد رقم هاتف أردنى فعال لإرسال نتيجة الفحص عليه.