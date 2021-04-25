شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الخفيفة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجات الحرارة بشمال سيناء، الأحد، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس حار نهارًا، معتدل خلال فترات الليل، بجانب نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة على معظم أرجاء المحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة ما بين 16 و32 درجة، حيث سجلت درجة الحرارة في مدينة العريش ما بين 16 و32، وفي مدينة رفح تراوحت درجة الحرارة ما بين 17 و30 درجة، وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء تراوحت درجات الحرارة ما بين 19 و32 درجة.

من جانبها، أكدت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، لافتة إلى متابعة الظروف الجوية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.