شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 151 محطة معالجة للصرف و14 محطة جديدة للتحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحى فى المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، فضلًا عن 59 محطة معالجة بينها 37 محطة معالجة ثنائية و22 محطة معالجة ثلاثية، تم الانتهاء من تنفيذها فى عدد من محافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن توجه الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستهدف إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، بهدف تقديم خدمة الصرف الحى للأهالى فضلًا عن تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك. وأوضح الوزير أنه سبق وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، تعمل على محورين رئيسيين، الأول يستهدف توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه فى المحافظات الساحلية، والمحور الثانى، يتمثل فى إعادة استخدام المياه المعالجة. وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف مترمكعب يوميًا، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، فى محافظات «مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية»، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو 2022، فضلًا عن 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف مترمكعب يوميًا.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس مدينة العبور، مشروع محطة محولات كهرباء 5 بالمنطقة الصناعية ب وج، وهو المشروع الذى سيسهم فى أن يصبح إجمالى القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة ٧٠٠ م. ف. ا، وشدد على الالتزام بأعلى جودة ممكنة والاهتمام بالتفاصيل الفنية ومستوى الأعمال.