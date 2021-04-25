شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يوقف حركة المترو فى الخط الأول 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل عربة أنابيب، كانت متواجدة إلى جوار سور مترو الأنفاق بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى دون وقوع أى خسائر بشرية. من جانبها، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل، من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين، أمس، عقب حدوث حريق هائل خارج سور المترو.

وأضافت الشركة أن تصاعد الأدخنة بشكل كثيف تسبب فى حجب الرؤية عن السائقين، وتم اتخاذ قرار بتوقف حركة القطارات فى الخط الأول، فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين لمدة 30 دقيقة فقط، حتى تم الاطمئنان على حركة المسير وتسيير حركة القطارات بالخط الأول وباقى الخطوط بشكل طبيعى وبكامل طاقتها، وتم الدفع بعدد من القطارات الفوارغ لامتصاص الزحام فى هذه المنطقة، وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى فى الاتجاهين.