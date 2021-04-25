شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحذر المخالفين للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى القليوبية، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها على المقاهى والكافتيرات ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأسفرت عن تحرير 73 محضر عدم ارتداء كمامة، وغلق 17 مقهى فى شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها والخصوص والخانكة.

وفى سوهاج، أسفرت حملات تفتيشية على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية عن غلق 11 مقهى لمخالفة المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 47 شيشة، وضبط 595 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات.