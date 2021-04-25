شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقى: تداعيات سلبية لـ«الباسبور الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى، أن هناك تداعيات سلبية لتوجه بعض الدول للعمل بما يعرف بـ«الباسبور الأخضر»، الذى يتيح لمن حصلوا على التطعيم باللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرية السفر والانتقال إلى ودخول بعض الدول، وذلك بالنظر لتداعيات هذا الأمر الاقتصادية الكبيرة على حرية التنقل للمواطنين الأفارقة، وعلى شركات الطيران الإفريقية بصفة خاصة، التى تأثرت بشكل كبير على مدى العام الماضى جراء انتشار جائحة كورونا، ولم تتعاف من هذه التداعيات حتى الآن.

وأضافت «أبو زيد» لـ«المصرى اليوم» أن قيام بعض الدول باستحداث قواعد جديدة للسفر الدولى والدخول إلى أراضيها من خلال وثيقة تؤكد حصول حاملها على لقاح ضد فيروس كورونا، أو ما يسمى «الباسبور الأخضر»، يصعب حركة السفر والانتقال، خاصة للأفارقة، فى ضوء أن جلب أو تصنيع الكميات الكافية للتطعيمات وإجراء هذه التطعيمات ما زال فى بداياته فى معظم دول القارة، فضلا أن القواعد الاسترشادية والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية، العام الماضى، للسماح بإعادة النقل الجوى، ووافقت عليها المنظمة العالمية للطيران الجوى، والمنظمة العالمية لشركات الطيران، وأيضا الاتحاد الإفريقى، اعتمدت على شهادات التحليل السلبية.

ولفتت إلى أن أجهزة ومنظمات الاتحاد الإفريقى تعمل بشكل متواصل، بالتعاون الوثيق مع المركز الإفريقى للوقاية والحد من الأمراض والأوبئة، لتوفير كميات كبيرة من اللقاحات لكل دول القارة من ناحية، وأيضا للسماح للأعمال والاقتصاديات الإفريقية باستعادة عافيتها بعد التباطؤ الناتج عن تداعيات الجائحة، متابعة: «نحن متمسكون فى الاتحاد الإفريقى بالإرشادات التى سبق أن أصدرتها منظمة الصحة العالمية باعتماد تحليل الأجسام المضادة (بى سى آر) كشرط عند السفر، ولكن أيضا ندعو القائمين على الصحة والرقمنة فى دول القارة إلى استصدار شهادات تطعيم رقمية مصحوبة بخاصية QR، وذلك نظرا لرقمنة كل وثائق السفر والتعامل والأعمال فى القريب العاجل».

وأشارت إلى أنها عقدت منذ أيام اجتماعا غير عادى لوزراء النقل الجوى والجهات المعنية فى القارة الإفريقية؛ لمناقشة «جواز سفر لقاح كورونا».