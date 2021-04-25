شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: خطة طموحة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية،أن لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، من خلال تطوير المفهوم الحالى من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وهو ما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.

وقالت الهيئة، إن خطتنا في السياحة العلاجية تهدف إلى الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، بما يسهم فى تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها، وبما يعود بالنفع على المواطن المصرى، وتعزيز بيئة العمل الداخلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها تمتلك عدد من المستشفيات بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة، وبذلك يكون لديها المقومات الأساسية لتحقيق إنجاز كبير في هذا الملف.