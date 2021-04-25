شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى موسكو: تطلع سياحى روسى ضخم للسفر إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير إيهاب نصر، سفير مصر فى موسكو، أن استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا، بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ، له أهمية كبيرة، لأنه يستعيد مسارًا مهمًا فى العلاقات بين البلدين، وهو المسار السياحى، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير للسائح الروسى على زيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن استئناف الحركة سيؤدى إلى خفض تكلفة السفر، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة الإقبال من جانب السائحين الروس لزيارة مصر، لافتًا إلى أنه على مدى الأشهر الماضية كان هناك إقبال كبير من المواطنين الروس على السفر للقاهرة، وشركات الطيران كانت تسيّر الطرازات الأكبر من طائراتها فى رحلاتها بين القاهرة وموسكو، حيث كانت تشهد هذه الطائرات نسبة امتلاء كبيرة جدا، وهو ما يعكس حجم تطلع السائح الروسى لزيارة مصر.

وأوضح سفير مصر فى موسكو أن اتفاق الرئيسين السيسى وبوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا؛ هو توجيه لكافة الجهات المعنية فى البلدين بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستئناف حركة الطيران، وقال: «نأمل الانتهاء من هذه الترتيبات فى أسرع وقت».

وأكد أن العلاقات السياسية بين مصر وروسيا متميزة للغاية، وأن هناك اتفاقا كبيرا فى الرأى تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقال: «العلاقات بين البلدين شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، ليس فقط على المستوى السياسى، وإنما على كافة المستويات الأخرى، سواء الاقتصادية أو التجارية».

وردًا على سؤال حول إعلان وزيرى خارجية مصر وروسيا عن إطلاق العام الثقافى المصرى الروسى خلال مايو المقبل، قال: «إن مسار التواصل الإنسانى بين الشعبين لا يقل أهمية عن المسار السياسى والتجارى والاقتصادى».