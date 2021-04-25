شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الروسى بالغردقة: ترتيبات لعودة الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القنصل الروسى فى الغردقة، فيكتور فوروباييف، وجود ترتيبات تتم بين شركات السياحة والطيران لعودة السائحين الروس للبحر الأحمر عقب إعلان عودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر بشكل كامل.

وقال «فوروباييف» لـ«المصرى اليوم» إن مصر هى المقصد السياحى الأول للروس، خاصة الغردقة وشرم الشيخ، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى فى 9 مايو المقبل بمدينة الغردقة، بمشاركة الجالية الروسية بمناسبة احتفالات روسيا بالانتصار فى الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الروس يشتاقون للعودة لقضاء رحلاتهم فى مصر، مشيرا إلى أن القنصلية تقدم أعمالها بشكل كامل فى تقديم كافة الخدمات للمقيمين بالغردقة، والمصريين الراغبين فى السفر لروسيا.

وكان القنصل الروسى زار عددا من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة، والتقى عددا من مسؤولى هذه المنشآت السياحية الفترة الماضية، للاطمئنان على الإجراءات المتخذة لعودة السياحة الروسية.

يذكر أن عدد الروس فى الغردقة بدأ فى التناقص منذ توقف حركة الطيران الشارتر بعد سقوط الطائرة الروسية نوفمبر 2015، واستمر فى التناقص بعد انتشار جائحة كورونا، واضطر عدد كبير من الجالية الروسية لإغلاق مشروعاتهم وبيع ممتلكاتهم، ما أدى لانخفاض أعداد الجالية الروسية التى كانت تقيم بالبحر الأحمر من نحو 25 ألفا إلى نحو 3 آلاف فقط.