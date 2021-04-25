شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل غدا وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الاثنين امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان المجمع فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات، ويختبر يوم الاثنين طلاب الصفين الثانى الإعدادى والخامس الابتدائى وسط إجراءات احترازية ووقائية داخل المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل تقتصر أسئلة الاختبار فيها على مقررات هذا الشهر فقط وما تم الإعلان عنه وتم وضع الأسئلة وفق توزيع المقررات الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن أسئلة الامتحان المجمع سيراعى فيها أن الطلبة تمتحن فى شهر رمضان ومن ثم ستكون بسيطة وسهلة، موضحة أن الطلبة كانت لهم تجربتين فى الاختبارات المجمعة الأولى فى تقييم الفصل الدراسى الأول والثانى فى بداية الترم الثانى فى شهر مارس حيث أدى الطلاب الامتحانات المجمعة وتعرفوا على شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها والإجابة عنها ومن ثم أصبح لديهم خبرة ومعرفة كبيرة بالأسئلة.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب للاختبارات، لمكافحة العدوى من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الامتحانات الثلاثة فى الترم الثانى لشهور مارس وأبريل ومايو مخصص لها نصف الدرجة بما يعادل 50% من درجة المادة ومن ثم النتيجة النهائية للطالب للعام الدراسى تحسب على متوسط امتحانات الترم الثانى وتضاف إليها درجة الطالب فى الترم الأول، ويجب على الطالب النزول لأداء الاختبار حتى لا تنقص درجته، وأى طالب لديه عذر قهرى سواء مرضى أو أى مانع أخر عليه التقدم بالأوراق التى تثبت إصابته بكورونا أو مخالطته حتى يحتفظ بحقه فى درجة امتحان الشهر.