شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: المظاهرات تجتاح مدن إثيوبيا وتمزيق صور آبي أحمد ومطالب بالانفصال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، وقال إن أديس أبابا مستمرة في الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن هناك تصعيدا مصريا سودانيا بشأن السد.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تمزيق صورة آبي أحمد خلال مظاهرات في عدة ولايات إثيوبية رفضا لسياساته القمعية.

وكشف عن أن المظاهرات التي تشهدها إثيوبيا في منطقة بني شنقول بجوار سد النهضة وهي كانت في السابق منطقة سودانية.

وأوضح أن أكثر من 25 ألف من المتظاهرين في إثيوبيا اعترضوا على سياسات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي وطالبوا بالانفصال فيما وقع مئات من القتلى.

وقال الإعلامي أحمد موسى أن هناك مظاهرات ضخمة بدأت تجتاح المدن مع تمزيق صورة آبي أحمد رئيس الوزراء مع تزايد المطالب بالانفصال.