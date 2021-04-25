شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى لامتحان شهر أبريل المجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غدٍ الاثنين امتحانات الصف الثانى الثانوى العام لشهر أبريل الجارى، حيث يؤدى الطلاب يوم الإثنين 26 أبريل الامتحانات المجمعة فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا والرياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة، كما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 27 أبريل اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال، وفى الكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة، كما تستمر الامتحانات حتى يوم 28 أبريل ويمتحن الطلاب فى مواد اللغة الأجنبية الثانية بواقع 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات، حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة، مؤكدة أن جميع الطلاب يؤدون الامتحانات فى المدارس بشكل ورقى ولن تعقد اختبارات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال العام الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع درجات الطلاب الترم الثانى بحيث تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.