الحكم على 5 متهمين بقتل "عريس عين شمس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، الحكم على 5 متهمين في واقعة قتل شاب بمنطقة عين شمس في يناير 2019، والمعروفة إعلاميا بقضية "مقتل عريس عين شمس".

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة حدثت في شارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس، في يناير 2019، وانتهت بمقتل المجني عليه وتمزيق جسده، أمام خطيبته، أثناء توصيلها لمنزلها، بعد شراء متطلبات زفافهما، والذي كان مقررا له بعد أيام من الحادث.

أوضحت التحريات أن خلافات قديمة تجددت وتسببت في الحادث، وأوضحت التحقيقات ما حدث قبل الحادث بعدة أشهر، وتحديدا يوم الجمعة 5 أبريل 2018، حيث نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها «فقأ عين» ربة منزل، قبل أن يُلقى القبض على 4 أشخاص، وبعد تحقيقات أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وعاقبت المحكمة شقيقين، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بإحداث عاهة وحيازة سلاح أبيض.