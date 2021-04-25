شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بالسوق السياحي في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد نائب رئيس حي وسط بمدينة الاقصر حملة لضبط المخالفات وإعادة الانضباط بشارع السوق السياحي بمدينة الأقصر.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات ٤٥ اشغال وتعدى على الطريق عدد (١٧) عبايه، (١٧)مانيكان، (٤)طرحه ،( ٥) ماسوره ستاره (١) منضدة حديد، (١)كرسي بلاستيك وبعض الألواح الخشبيه، وتم إيداعها مخازن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء، بشن الحملات الميدانية، لضبط الشارع، ومنع جميع المخالفات والإشغالات.