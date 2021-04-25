شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في درجات الحرارة .. حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة 30 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 25 أبريل إلى الجمعة 30 أبريل 2021، حيث يسود ارتفاع مؤقت الأحد في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 30 إلى 36 درجة (على القاهرة الكبرى 36 درجة)، والصغرى من 16 إلى 19 درجة، وعلى جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 39 إلى 41 درجة والصغرى من 23 إلى 28 درجة.

واعتبارا من الأربعاء يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 28 إلى 31 درجة، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 35 تصل إلى 38 درجة، وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى من 38 إلى 41 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 16 إلى 19 درجة، لطيف جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 23 إلى 27 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام .

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 25 أبريل 2021:

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 30 إلى 36 درجة (على القاهرة الكبرى 35 درجة)، والصغرى من 16 إلى 19 درجة، وعلى جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 39 إلى 41 درجة والصغرى من 23 إلى 28 درجة.

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وشمال الصعيد

- حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الثلاثاء 27 أبريل 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الأربعاء 28 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وجنوب سيناء

- حالة الطقس الخميس 29 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

- حالة الطقس الجمعة 30 أبريل 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 25 أبريل إلى الجمعة 30 أبريل 2021

