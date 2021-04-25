شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة استخراج تراخيص البناء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن إجراءات استخراج رخص البناء الجديدة، ستكون كالتالى: التقدم للمركز التكنولوجى بالملف كامل، ثم يوجه المركز الملف بطريقة "إسكان"، دون نقله، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ستؤكد أن المهندس الاستشارى معتمد لديها وليس لديه مشاكل بالإضافة إلى المقاول الذى يتم الاستعلام عنه من اتحاد المقاولين.

وأضاف وزير التنمية المحلية ل الخليج 365، أنه سيتم توجيه الملف بعد اعتماده من الجامعة ولجنة الفحص ونقابة المهندسين، إلى الهيئة الهندسية، ثم تصدر الرخصة الموثقة من مركز الوثائق المؤمنة، وفى نفس الوقت يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق.

وأشار شعراوى إلى أن المواطنين الحاصلين على تراخيص مسبقة سيسمح لهم باستكمال البناء طبقا للرخص الصادرة مسبقا، مع الاشتراط توفير جراج للسيارات أو التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار.



وكان وزير التنمية المحلية أكد أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.



ومن المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.