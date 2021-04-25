شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لحكومة العراق فى ضحايا حريق مستشفى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع، الذى وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا فى بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله فى هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وتؤكد مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق فى هذا المُصاب الأليم.