شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حياة كريمة تستهدف إعادة تأهيل 100 ألف مسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، إحدى الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى 51 مركزا إداريا تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة، بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى، عن انتهاء الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" و شباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فيما يخص حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل ( سكن كريم).

وأوضح تقرير حديث للوزارة عن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أنه من المستهدف إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجار حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ينفذ تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج بكل مركز متضمنا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمى وتنموى بالمركز، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة فى حوالى 17 محافظة وجار نهو الباقى خلال الأسابيع القليلة المقبلة .