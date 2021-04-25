شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بأحد الشعانين بداية أسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويجرى الاحتفال بعيد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة،حيث يتم توزيع أغصان النخيل على الجماعات المسيحيّة، حيث يتمحمل هذه الأغصان والتّلويح بها فى المواكب، ويستخدمون سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عيسىعليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم التقليديّة.

جدير بالذكر أن القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية قال فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن الموقف بخصوص الاحتفالبأسبوع الآلام هناك 50 % من الإيبارشيات قررت اختصار الصلوات على الكهنة في كل كنيسة وعدد من الشمامسة بدون حضور شعبى.

وأضاف القمص أن هذه الإيبارشيات في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا مثل سوهاج وقنا وأسيوط ومحافظات القنال الثلاثةوبعض المحافظات في الدلتا.

وتابع القمص أن هناك النصف الأخر من الكنائس اقتصر الحضور الشعبى فيه على نسبة 25%، مؤكدا أن هذه الإيبارشيات ستكونموجودة فى القاهرة والإسكندرية والجيزة وأشار القمص إنه في الإجمال لا يوجد صلوات في الكنائس بدون تحديد نسبة الحضور بها، موضحا أنه لا يوجد كنيسة ستدعو بشكلعام الأقباط للصلوات.

وأوضح القمص أن الكنائس ستقوم بإذاعة الصلوات عبر بث مباشر على القناة الرسمية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية.