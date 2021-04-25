شكرا لقرائتكم خبر عن قدها وقدود.. حملة عالمية من المصريين بالخارج لدعم القيادة السياسية بقضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال اعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة ابناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.

وأوضح أن الحملة هدفها التاكيد للعالم أن المصريين بالخارج يؤيدون القرارات المصيرية التي تتخذها القيادة السياسية وعلى رأسها قضية سد اثيوبيا ورفض الادعاءات الكاذبة التي تروج لها الجماعة الارهابية موضحا ان المصريون يشيدون بجميع القرارات و الخطوات التي تتخذها القيادة المصرية مشيرا الى ان المصريون بالخارج يؤيدون ويدعمون بكل قوة قرارت الرئيس السيسي بخصوص السد.

وتابع أن المصريون في الخارج يرفضون التعنت الاثيوبي والمماطلة في الحوار للتواصل الى حلول بما يضمن حقوق جميع الاطراف وبما يحقق مصلحة الجيمع.

واستكمل: "المصريون في الخارج يقومون بعمل حملات في الخارج للتعريف بحقوق مصر في مياه النيل وما تقوم به مصر من خطوات قانونية والسعي لوضع حلول ترضي جميع الأطراف بما يحقق مصلحة الجميع"، موضحا أن المصريون بالخارج يقومون بعمل ندوات للتعريف بحقوق مصر المائية

ولفت إلى أن ما يقوم به المصريون بالخارج يعد قوى ناعمة لمساندة مصر فى قضية سد النهضة، وتوضيح إبعاد مسارها على الصعيد الدولى، لافتا إلى أبناء مصر في الخارج يقفون على على قلب رجل واحد، لتوضيح أبعاد القضية للرأى العام العالمى.