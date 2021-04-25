التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد 5 آلاف طن زيت طعام محلى

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر أبريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.