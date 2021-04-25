شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير لجان الامتحان في شمال سيناء استعدادًا لامتحانات شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تطهير لجان الامتحانات في مختلف المدارس على مستوي المحافظة، استعدادًا لامتحانات شهر ابريل ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزار ة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلبة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي سيؤدون الامتحانات غدًا الاثنين الموافق 26 أبريل الجاري، بينما يؤدي طلبة الصف السادس الابتدائي الامتحانات يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، ويؤدي طلبة الصف الرابع الابتدائي والأول الاعدادي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري.

أضاف رضوان أن الامتحان متعدد المواد واختيار من متعدد، ولمدة ساعتين من الساعة التاسعة حتي الحادية عشرة صباحًا، ومما تم دراسته خلال شهر أبريل فقط.

أشار رضوان إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال فترات الامتحانات مع ارتداء العاملين بالمدارس والطلبة للكمامة الواقية والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.