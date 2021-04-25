شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء اليوم السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

كما عبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن صادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.