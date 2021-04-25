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مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء اليوم السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

كما عبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن صادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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