شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث واحتلال طريق.. أهالي العياط يستغيثون من انتظار «النقل الثقيل» أمام الثلاجات (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث أهالي مدينة العياط بمسؤولي وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع أعمال رصف طريق مصر- أسيوط الزراعي بين قريتي منشأة فاضل والدناوية، وإنهاء ظاهرة احتلال سيارات النقل الثقيل للطريق أمام ثلاجات التبريد منعا للحوادث المتكررة.

وتحتل سيارات النقل الثقيل طريق مصر- أسيوط الزراعي في الاتجاهين من قرية الدناوية وحتى قرية منشأة فاضل بمركز العياط، حيث تتواجد ثلاجات للنائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط والبدرشين، وعضو لجنة النقل والمواصلات.

وقبل يومين، وقع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» وأخرى نقل ثقيل «تريلا» على طريق مصر- أسيوط الزراعي وأمام إحدى ثلاجات التبريد في نطاق قرية الرفاعي بمركز العياط، ما أدى لإصابة سائق الميكروباص وحدوث تلفيات بالسيارة.

سيارات النقل الثقيل تعوق الحركة وتتسبب في حوادث على الطريق الزراعي في العياط

ويشهد طريق مصر- أسيوط الزراعي منذ أكثر من شهر أعمال تجريد لإزالة طبقة الأسفلت تمهيدًا لإعادة رصفه، فيما تقتصر أعمال الرصف على المنطقة الواقعة بين قرية الدناوية ونزلة كوبري الطريق الدائري الإقليمي بأبونجم، وفي اتجاه ثلاجات التبريد فقط.

ورغم وضع إشارات لمنع مرور السيارات في اتجاه الرصف، تمكن النقل الثقيل المحمل بالمحاصيل والمواد الزراعية من المرور والانتظار أمام الثلاجات، بينما تحتل سيارات أخرى الحارات المخصصة لحركة السيارات بالاتجاهين لحين انتهاء أعمال الرصف.

وتشهد منطقة أعمال الرصف كثافات مرورية، خاصة في أوقات الذروة وفي قريتي أبونجم والرفاعي، ويشكو السائقون من احتلال سيارات النقل الثقيل الطريق من كلا الاتجاهين، فيما استنكر آخرون اقتصار أعمال الرصف والتطوير على منطقة الثلاجات فقط.

سيارات النقل الثقيل تعوق الحركة وتتسبب في حوادث على الطريق الزراعي في العياط

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الأهالي بإنهاء ظاهرة احتلال الطريق، وقال أحدهم: «نطالب المحافظ برفع السيارات أمام ثلاجة النائب، كذا حادثة تقع في هذا المكان ويقع ضحايا. المفروض هو اللي يطالب بعمل توسعة الطريق مش يضيق الطريق بالشكل ده».

وقال سائق: «ثلاجات البطاطس هتتسبب في مشاكل وحوادث لا حصر لها»، وقال مواطن آخر: «العربيات النقل معتبرة الطريق العام جراج عام»، وقال سائق آخر: «والله ما يرضي ربنا الوضع اللي عند تلاجة النائب. المفروض إنه خادم الشعب مش أذى للشعب».