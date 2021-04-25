شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد رمضان دمر بيتي وسمعتي».. أحمد موسي يكشف عن حوار سابق مع الطيار أبو اليسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدعاء بالرحمة والمغفرة إلى الراحل الطيار الموقوف أشرف أبواليسر الذي توفى يوم السبت في إحدى المستشفيات الخاصة التي كان يعالج فيها مؤخرا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطيار أشرف أبواليسر اعترف بأخطائه ولكن لم يكن جزاءه أن يتم إيقافه من عمله.

وروى أحمد موسى لحظات حوار باكي مع الطيار أشرف أبو اليسر والذي قال فيه «محمد رمضان دمرني ودمر بيتي وولادي وسمعتي».

وطالب موسى من الجميع يدعو للطيار بالرحمة والمغفرة وفي الجهة الأخرى ما فعله محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر دمره في حياته، قائلا: «الطيار أشرف أبو اليسر منح محمد رمضان الأمان ولكن رمضان خانه ودمره وكان أحد الأسباب في أن يصل أشرف أبو اليسر للمرض ثم الوفاة»، على حد قوله.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمة بين الطيار أشرف أبواليسر، والفنان محمد رمضان، وصل لحد التقاضي بسبب الأضرار التي تعرض لها أبواليسر جراء فيديو نشره محمد رمضان من داخل قمرة القيادة بطائرة يقودها أبواليسر.