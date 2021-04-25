شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: زيارة محمد بن زايد ترد على محاولات ضرب العلاقات بسبب سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة اليوم، ترد على من حاول «دق أسافين» مستغلين سد الخراب الإثيوبي، لضرب العلاقة القوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإمارات من الدول التي لم تتخل عن مصر منذ عهد الشيخ زايد ولها مواقف كثيرة داعمة لمصر بعد ثورة 30 يونيو وغيرها.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام المعادية تحاول ضرب العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف موسى، أن دولتي الإمارات والسعودية وعدد من الدول العربية لهم استثمارات في إثيوبيا، ولذا يمكن للإمارات أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الملف من شأنه أن يساعد على حل الأزمة دون حدوث توترات في المنطقة أو الإقليم أو القرن الأفريقي.

كما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتحية العسكرية التي وجهها الشيخ محمد بن زايد بعد صعوده سلم الطائرة، إلى الرئيس السيسي عندما كان في وداعه لمغادرة البلاد.