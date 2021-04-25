شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابتين جديدتين و21 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالتين إيجابيتين و21 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 385 حالة، بجانب تسجيل 21 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2270 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 144 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 13 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و166 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.