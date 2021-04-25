شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: دعم مكتبات الكليات بـ650 ألف جنيه لخدمة العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، على دعم احتياجات مكتبات الكليات داخل الحرم الجامعي بمبلغ ٦٥٠ ألف جنيه، وتزويدها بأحدث إصدارات الكتب والمراجع العلمية وذلك لخدمة الطلاب والباحثين.

جاء ذلك اليوم خلال ترأس رئيس الجامعة لاجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات التعليمية بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور ناصر كشكي وكيل كلية الآداب، ومحمد نصر مدير الموارد البشرية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإعتماد المالى للمكتبات يأتي في إطار حرص الجامعة على تزويد مكتباتها وإثراء مقتنياتها لخدمة العملية التعليمية، وأيضاً تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك للمساهمة في البناء الفكري للمجتمع، إلى جانب حماية التراث والفكر الإنساني والحفاظ عليه وإتاحته للطلاب والباحثين، لافتا إلى أن هذا الدعم سوف يشمل جميع مكتبات الكليات داخل الحرم الجامعي القديم والجديد، بالإضافة إلى المكتبة المركزية بالجامعة الجديدة التي تم إفتتاحها في يناير الماضي، وتخدم شريحة كبري من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.