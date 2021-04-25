شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في بني سويف .. تفاصيل جولة وكيل الصحة بـ«عزل الفشن» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قسم العزل بمستشفى الفشن المركزى لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «يوسف» ضرورة الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا لمواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض، وتأكد من تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية والتأكد من بعض المرضى على حسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى، وأكد أنها رسالة إنسانية في المقام الأول وإننا مسؤوليين أمام الله.

وأضاف أنه لا بد لأهالي المحافظة من اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والغسيل المتكرر للأيدي وعدم التواجد في تجمعات للحفاظ على صحتنا ومنع انتشار فيروس كورونا خاصة وإننا الآن في الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن عدد المتعافين من كورنا في المحافظة زاد على اكثر من ٣٠٠٠ متعافى ما يؤكد أن هناك استجابة كبيرة للبرتوكول منذ الموجة الاخيرة، مؤكدا أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على تواصل دائم لمتابعة وضع الحالات في المستشفيات وأن هناك تقرير يومى يتم عرضه عليه لتذليل أي عقبات، والوضع مطمئن في المحافظة.

ودعا رواد السوشيال ميديا لتحرى الدقة في أي بيانات عن مرض كورنا منعا لإزعاج المواطنين وخاصة أن مريض كورنا الذي يأتى لأى مستشفى عزل لا يتحمل مليما واحد من الأشعة والتحاليل والعلاج.

وتوجه بكل الشكر للفرق الطبية، داعيا كل فرد في المنظومة الصحية لأداء واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأن يتلقى أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد «كورونا» حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم، مؤكداً أن التطعيم لم يعد رفاهية وإنما ضرورة مهنية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.