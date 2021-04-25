شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 13 رمضان فى جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينشر موقع المصري اليوم جدول مواقيت الصلاة عن اليوم الأحد 25-4-2021 الموافق 13 رمضان نقلاً عن موقع بوابة الهيئة المصرية العامة للمساحة المصرية فى جميع محافظات مصر.

وكانت الهيئة العامة للمساحة المصرية نشرت جدول مواعيد الصلاة فى 78 مدينة مصرية موزعة على المحافظات المختلفة عن اليوم الثالث عشر من شهر رمضان والمتضمن مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين وكذلك موعد شروق الشمس.

ويرتفع معدل البحث فى شهر رمضان خصوصًا عن مواعيد الأذان وبصفة خاصة موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب وهما الموعدين المرتبطين بموعدي السحور والإفطار للصائمين فى شهر رمضان المبارك.

وقام موقع دار الإفتاء المصرية أيضًا بنشر جدول مواعيد الصلاة والذى أعدته الهيئة العامة للمساحة المصرية، كما يلي.

المدينة موعد صلاة الفجر موعد الشروق موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء القاهرة 03:44 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:52 م الإسكندرية 03:46 ص 05:21 ص 11:58 ص 03:36 م 06:35 م 08:00 م طنطا 03:44 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:31 م 06:31 م 07:54 م المنصورة الجديدة 03:41 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:30 م 06:29 م 07:54 م الزقـازيق 03:42 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:29 م 06:28 م 07:52 م أسيوط 03:52 ص 05:22 ص 11:53 ص 03:25 م 06:25 م 07:45 م سوهاج 03:51 ص 05:20 ص 11:51 ص 03:22 م 06:22 م 07:42 م بنى سويف 03:47 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:50 م المنـيـا 03:51 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:29 م 06:28 م 07:49 م قنا 03:48 ص 05:17 ص 11:47 ص 03:18 م 06:18 م 07:37 م أسوان 03:52 ص 05:19 ص 11:46 ص 03:13 م 06:14 م 07:32 م مطـروح 03:57 ص 05:32 ص 12:09 م 03:47 م 06:46 م 08:11 م الغردقـة 03:41 ص 05:11 ص 11:43 ص 03:15 م 06:15 م 07:35 م الخارجـة 03:59 ص 05:27 ص 11:57 ص 03:26 م 06:27 م 07:45 م الإسماعيلية 03:39 ص 05:13 ص 11:49 ص 03:26 م 06:25 م 07:49 م دمياط 03:39 ص 05:14 ص 11:51 ص 03:29 م 06:28 م 07:53 م السـلوم 04:05 ص 05:40 ص 12:17 م 03:56 م 06:55 م 08:20 م نويـبع 03:33 ص 05:05 ص 11:39 ص 03:14 م 06:14 م 07:36 م حلايــب 03:40 ص 05:06 ص 11:31 ص 02:55 م 05:57 م 07:14 م شرم الشيخ 03:38 ص 05:08 ص 11:41 ص 03:14 م 06:14 م 07:34 م الفـيــوم 03:48 ص 05:20 ص 11:55 ص 03:30 م 06:29 م 07:52 م 06-أكتوبر 03:46 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:30 م 06:30 م 07:53 م كفر الشيخ 03:43 ص 05:17 ص 11:54 ص 03:32 م 06:31 م 07:56 م الحامول 03:41 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:31 م 06:31 م 07:55 م بلطيم 03:42 ص 05:17 ص 11:54 ص 03:32 م 06:31 م 07:56 م طابا 03:33 ص 05:06 ص 11:40 ص 03:16 م 06:15 م 07:38 م راس سدر 03:40 ص 05:13 ص 11:47 ص 03:23 م 06:22 م 07:45 م الطور 03:39 ص 05:10 ص 11:43 ص 03:17 م 06:17 م 07:38 م دهب 03:35 ص 05:07 ص 11:40 ص 03:14 م 06:14 م 07:35 م ابوزنيمة 03:40 ص 05:12 ص 11:46 ص 03:21 م 06:20 م 07:42 م راس غارب 03:40 ص 05:11 ص 11:45 ص 03:19 م 06:18 م 07:39 م القصير 03:42 ص 05:11 ص 11:41 ص 03:11 م 06:11 م 07:30 م برنيس 03:42 ص 05:08 ص 11:36 ص 03:03 م 06:04 م 07:21 م سفاجة 03:42 ص 05:11 ص 11:42 ص 03:14 م 06:14 م 07:33 م مرسى علم 03:42 ص 05:09 ص 11:38 ص 03:07 م 06:08 م 07:26 م شلاتين 03:43 ص 05:09 ص 11:36 ص 03:01 م 06:03 م 07:19 م سيدى برانى 04:01 ص 05:37 ص 12:14 م 03:53 م 06:52 م 08:17 م الضبعة 03:53 ص 05:28 ص 12:04 م 03:42 م 06:41 م 08:05 م العلمين 03:52 ص 05:26 ص 12:02 م 03:40 م 06:39 م 08:03 م واحة سيوة 04:09 ص 05:42 ص 12:16 م 03:51 م 06:50 م 08:13 م موط (الداخلة ) 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:32 م 06:32 م 07:51 م الفرافرة 04:05 ص 05:34 ص 12:06 م 03:38 م 06:38 م 07:58 م البويطى 03:58 ص 05:29 ص 12:02 م 03:36 م 06:36 م 07:57 م باريس 04:00 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:24 م 06:25 م 07:42 م المحلة الكبرى 03:43 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:32 م 06:31 م 07:55 م الحمام 03:44 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:32 م 06:31 م 07:55 م نجع حمادى 03:50 ص 05:19 ص 11:49 ص 03:19 م 06:20 م 07:39 م بورسعيـد 03:37 ص 05:12 ص 11:49 ص 03:27 م 06:26 م 07:50 م السـويس 03:39 ص 05:13 ص 11:48 ص 03:24 م 06:23 م 07:46 م العريـش 03:31 ص 05:06 ص 11:43 ص 03:21 م 06:20 م 07:44 م الطور 03:39 ص 05:10 ص 11:43 ص 03:17 م 06:17 م 07:38 م دمنهور 03:45 ص 05:19 ص 11:56 ص 03:34 م 06:33 م 07:57 م ادفو 03:50 ص 05:18 ص 11:47 ص 03:15 م 06:16 م 07:34 م اسنا 03:50 ص 05:18 ص 11:48 ص 03:17 م 06:17 م 07:36 م الأقصر 03:49 ص 05:17 ص 11:47 ص 03:17 م 06:18 م 07:36 م القاهرة الجديدة 03:44 ص 05:17 ص 11:52 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م توشكى 04:00 ص 05:26 ص 11:52 ص 03:17 م 06:19 م 07:36 م الدلنجات 03:45 ص 05:19 ص 11:56 ص 03:33 م 06:33 م 07:56 م كاترين 03:37 ص 05:09 ص 11:42 ص 03:17 م 06:16 م 07:37 م السادات 03:46 ص 05:20 ص 11:56 ص 03:33 م 06:32 م 07:56 م الصالحية الجديدة 03:41 ص 05:15 ص 11:51 ص 03:28 م 06:27 م 07:51 م العاشر من رمضان 03:41 ص 05:15 ص 11:51 ص 03:27 م 06:27 م 07:50 م العاصمة الادارية الجديدة 03:43 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:28 م 06:27 م 07:50 م العبور 03:43 ص 05:17 ص 11:52 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م الفشن الجديدة 03:49 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:50 م المنصورة الجديدة 03:42 ص 05:17 ص 11:55 ص 03:33 م 06:32 م 07:57 م النوبارية الجديدة 03:40 ص 05:14 ص 11:50 ص 03:28 م 06:27 م 07:51 م بدر 03:51 ص 05:24 ص 12:00 م 03:36 م 06:36 م 07:59 م بنى مزار الجديدة 03:43 ص 05:14 ص 11:47 ص 03:22 م 06:21 م 07:43 م بورسعيد الجديدة سلام 03:35 ص 05:09 ص 11:46 ص 03:24 م 06:23 م 07:47 م بئر العبد الجديدة 03:41 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:29 م 06:29 م 07:53 م توشكى الجديدة 04:01 ص 05:26 ص 11:53 ص 03:18 م 06:20 م 07:36 م حدائق العاصمة 03:39 ص 05:13 ص 11:48 ص 03:25 م 06:24 م 07:47 م رشيد الجديدة 03:29 ص 05:04 ص 11:41 ص 03:19 م 06:19 م 07:43 م رفح الجديدة 03:43 ص 05:18 ص 11:55 ص 03:33 م 06:32 م 07:57 م سفنكس الجديدة 03:43 ص 05:16 ص 11:51 ص 03:28 م 06:27 م 07:50 م شرق العوينات 03:55 ص 05:20 ص 11:47 ص 03:12 م 06:13 م 07:30 م غرب النوبارية 03:39 ص 05:13 ص 11:49 ص 03:27 م 06:26 م 07:50 م