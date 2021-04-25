شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نتلقى أى شكاوى من الانقطاعات على "121" بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء الـ 9 التابعة لها تتلقى شكاوى المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية الخاصة بالانقطاعات على رقم 121 فى حالة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة أعطال فنية و التواصل معهم حتى إنهاء المشكلة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اى انقطاعات في التيار الكهربائي تحدث ستكون نتيجة أعطال فنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، لافتا إلى أنه لا يوجد أى نية لتخفيف أحمال بالشبكة القومية للكهرباء.

وقال حمزة أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.