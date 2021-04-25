أخبار مصر

باكستان تحتفل بشهر رمضان في دار الأوبرا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلقت أولى السهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، على مسرحها الصغير خلال شهر رمضان المعظم، وبدأت بأمسية أقيمت بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وبحضور سفيرها بمصر ساجد إقبال.

نقلت الأمسية للجمهور ملامح من فلكلور الدولة الآسيوية، الذى يحمل طابع مميز وتضمنت مجموعة من التابلوهات الفنية التراثية بالملابس التقليدية إلى جانب بعض الأعمال الغنائية والموسيقية التى تعبر عن ألوان الفنون المحلية بالإضافة إلى فقرة لمشاهد استعراضية حركية للأطفال.

وأعرب المشاركون فى الأمسية عن سعادتهم بتقديم ألوان من فنون بلادهم التراثية لشعب مصر مؤكدين أن تنظيم هذه الفعاليات يعزز الروابط والعلاقات بين أبناء البلدين الصديقين ويدعم جسور التواصل بينهما.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا