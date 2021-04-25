"شعراوي" و"راشد" يتفقدان مشروع مساكن متضرري السيول بقرية الديسمي بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع إنشاء مساكن لمتضرري السيول بقرية الديسمي بمركز الصف بالجيزة، ضمن جولته التفقدية لمركزي الصف وأطفيح لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك في الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على تفقد المشروع لمتابعة الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ وذلك للعمل على تسكين الأهالي التي قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وخلال الزيارة قدم ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرحا حول مكونات المشروع والذي يقام على مساحة 28 فدانا ويشمل 32 عمارة بمسطح 260 م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة ويحتوي كل دور على شقتين بمساحة 130 م2 للشقة الواحدة وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%، إلى جانب تدعيم المساكن بمسطحات خضراء وتوفير مجموعة حظائر ضمن المشروع مع مراعاة أن تكون بعيدة عن العمارات السكنية والتي تصل إلى 32 مجموعة حظيرة بـ 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م2 بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة بطاقة 200 م3 وخزان ري بسعة 250 م3 وخزان شرب وحريق بسعة 750 م3 لخدمة المشروع.