في الساحة المفتوحة.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

دعا الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه رئاسة الطائفة بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت الموافق أول مايو 2021 الساعة 1:30 ظهرًا بالساحة المفتوحة Open air بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وشددت رئاسة الطائفة الإنجيلية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الراغبين في حضور احتفالية عيد القيامة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من السادة الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".

وأضاف إدوارد: "أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق (الحياة الأفضل)، وكلمة لراعي الكنيسة القس يوسف سمير وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".