"قومي الترجمة" يستعرض جهود الرحالة والمستشرقين في توثيق التراث المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان "جهود الرحالة الأجانب والمستشرقين في توثيق التراث الثقافي المصري" وذلك في تمام الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل بقاعة طه حسين.

‎يشارك في الندوة الروائي والقاص فؤاد مرسي والكاتب الصحفي الدكتور السيد رشاد.

‎

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم على هامش الندوة معرضًا لكتب الفلكلور والحكايات الشعبية الصادرة عن المركز نذكر منها: "حكايات جحا الصقلي" "سحر ماديبا: أجمل الحكايات الشعبية للأطفال"، "مملكة وجدو بين الأسطورة والتاريخ"، "حكايات حول المدفأة"، "حكايات سوداء من الغرب الأفريقي"، "الحكايات الشعبية لشعوب آسيا"، "الأسطورة والأدب والعالم الأفريقي"، "حكايات الحوريات الراعيات"، "فن المنمنمات الأذربيجانية"، "الخرافة والحكايات الشعبية في أفريقيا"، "الخط والخطاطون"، "أمثال الهوسا العامية"، "أساطير شعبية من أوزبكستان" و"الدين والتصور الشعبي للكون".

​