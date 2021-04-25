"هتفيد بإيه الفلوس.. صحتي راحت".. محامي الطيار "أبو اليسر" يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لموكله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس ومحمد أيمن:

كشف المحامي مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، كواليس الأيام الأخيرة في حياة موكله الذي وفاته المنية صباح أمس السبت.

وقال "حلمي" في بث مباشر خاص لمصراوي، الأحد، إنه كان يهنئ الطيار "أبو اليسر" عن الحكم الصادر بتعويضه ٦ ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان لتسببه في فصله من الطيران وسحب رخصته مدى الحياة، فكان يرد عليه "هتفيد بإيه الفلوس والصحة راحت".

وأضاف أن الحالة الصحية لموكله كانت جيدة قبل ١٠ أيام، لكنه فوجأ بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وكشفت الفحوصات أن يعاني من مشاكل في الكلى تقتضي حجزه.



وأوضح المحامي أنه كان من المقرر تنفيذ الحكم خلال الأسبوع المقبل مع موكله لكن بوفاته ستؤول الأمور إلى ورثته ممثلين في أولاده وزوجته وفق ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن وفاته لا توقف تنفيذ الحكم.



وأشار إلى أن افتراضية وقف الحكم عارية تماما من الصحة، إلا إذا تقدم الفنان محمد رمضان بطعن أمام محكمة النقض وقررت الأخيرة إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى.

وشدد محامي الطيار على أن أسرة موكله في حاجة شديدة للتعويض بعد وفاته وافتقار أي دخل من معاشه لفصله من العمل.

وأتم تصريحاته: "كان نفسي الطيار يفرح بالحكم وبشوف تعويض ربنا عن القهر والظلم اللي اتعرضله.



توفي الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج به مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة

صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقضت المحكمة الاقتصادية مؤخرا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".



وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، في وقت سابق، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه أن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.