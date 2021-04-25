الداخلية تضبط متهمين بغسل 45 مليون جنيه في تجارة المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة - القليوبية – المنوفية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الاموال عن طرق غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلفالبنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.