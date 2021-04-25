نشرة الحوادث المسائية.. حقوقيون يتفقدون السجون وإلغاء إعفاء مرسي لمقتحمي أقسام الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل إلغاء قرار مرسي بإعفاء الإرهابيين مقتحمي أقسام الشرطة من العقاب (مستند)

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، صادرة في 22 أبريل 2021 بنهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة الدكتور المستشار محمد خفاجي في 18 يناير 2016 بالدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق، بانعدام القرار الجمهوري الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء.

حقوقيون يتفقدون أماكن زيارة السجناء (صور)

تفقد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من الإعلاميين، أماكن الزيارة التي يستقبل فيها النزلاء أسرهم في الأوقات المخصصة للزيارة، وتبين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة كورونا.

مساعد وزير الداخلية للسجون: لا يوجد سجين سياسي وجنائي وقنوات العالم ترصد ما يجري بالداخل

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن السجون المصرية لا تتعامل بالمسميات في أنواع السجناء، وأن لا يوجد ما يسمى سجين سياسي وسجين جنائي، لكن هناك مجرم ارتكب جريمة تضر بالدولة كجريمة التخابر

الداخلية X أسبوع.. غلق 3883 محلًا مخالفًا و80 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ23 مايو

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 23 مايو للاطلاع.

محامي الطيار أشرف أبواليسر: حالته ساءت منذ أزمته مع محمد رمضان

قال المحامي مجدي حلمي، إن الطيار أشرف أبواليسر توفي صباح اليوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب علاج الصرع في أبو النمرس

واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في قتل عامل لزوجته في ابو النمرس خنقا عقب مشاجرتهما لتأخره في شراء علاج الصرع الخاص بها.

حبس 5 أشخاص اختطفوا شخص في المطرية بسبب خلافات سابقة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم السبت بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم،

دون إصابات.. السيطرة على حريق جراج سيارات بدار السلام

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق جراج للسيارات بشارع 9 بمنطقة دار السلام، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

القبض على بطل مقطع فيديو إلقاء النقود على المارة من شرفة منزله بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن القبض على بطل مقطع فيديو القاء النقود على المارة من شرفة منزله بالجيزة .

"العصير طعمه حلو".. حبس شقيقين قتلا شاباً في مقهى بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شقيقان يعملان في مقهى ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

"ضربها 17 طعنة".. استمرار حبس "قهوجي" متهم بقتل زوجته بالوراق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس قهوجى متهم بقتل زوجته بعدما سدد لها 17 طعنة نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة خلافات زوجية بينهما بالوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.