منها "ألبان أطفال".. ضبط شخص بحوزته عقاقير مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلاً عن حيازته (50346 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومستوردة ومهربه جمركياً - 648 زجاجه قطرة – 240 عبوة كريم – 120 عبوة فوار – 150 قطعة مستلزمات طبية – 108 أمبول حقن – 15 عبوة لبن أطفال وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.