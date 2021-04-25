شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : نستهدف توريد 131 ألف طن قمح حتى نهاية موسم الحصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، أن أسوان كانت أول محافظة على مستوى الجمهورية في اطلاق موسم حصاد القمح نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

أضاف أنه مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد ستكون موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، في حين ستكون هناك تخزين احتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 آلاف طن.