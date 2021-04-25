شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة، تطوير العشوائيات، حيث أشرفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة على إزالة العشوائيات بمنطقة بطن البقرة، ونقل السكان لوحدات الأسمرات.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالي 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم خلال منتصف عام 2021، الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن عدد المناطق غير الآمنة التي سيتم تصويرها سيزيد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، حيث إن العمل جارى على قدم وساق في تطوير كافة المناطق غير الآمنة.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الصندوق سيبدأ بعد ذلك في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وتم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة، متابعا: في عام 2030 لن يكون هناك مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية.