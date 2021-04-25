شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى بعد لقاء الرئيس السيسي: بحثنا العلاقات الأخوية وتبادلنا وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مشاركة مجموعة صور من لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تواجده في القاهرة، اليوم، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.

وكتب ولى عهد أبو ظبي : "التقيت أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".

ومن جانبه، أشاد ولي العهد الإماراتي بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.