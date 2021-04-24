شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرئاسي: الإمارات تمتلك شعبية كبيرة في الشارع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة، فهناك حب كبير من جانب حكام دولة الإمارات لمصر، وحب كبير وأصيل جدًا نابع من القلب تجاه مصر وتاريخها وشعبها: «هم محبون بصدق لمصر ومحبون للخير لمصر»، وذلك خلال تعليقه على زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، لمصر، في الوقت الحالي.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، أن دولة الإمارات لها شعبية كبيرة في الشارع المصري، وهذا منعكس بشكل كبير في كل المجالات والقضايا، وتابع: «فيه مناصب رفيعة مصرية وقيادات مصرية في شركات البترول الإماراتية ومستشارون كبار في القضاء، وهذا يُؤكد عمق العلاقات بين البلدين».

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن لقاء محمد بن زايد، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد الـ25 أو 26 لهما بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد: «الإمارات دي أكثر دولة جرت فيها زيارات متبادلة على مستوى الرؤساء، فهناك تنسيق على أعلى مستوى، وهناك شبه تطابق في المواقف في كل القضايا بين مصر والإمارات».

وأوضح أن مباحثات السيسي مع بن زايد استعرضت ما تم في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا على رأس وفد من الوزراء رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون بين مصر وليبيا، حيث إن الجانب الليبي يطلب المساعدة من مصر في إعادة إعمار بلادهم.

وتابع: «ليبيا تريد عودة العمالة المصرية مرة أخرى، وإن شاء الله قريبا سيتم افتتاح السفارة المصرية في طرابلس قريبًا، وكذلك القنصلية في مدينة بنغازي.. هذا الملف أخذ مناقشة كبيرة بين بن زايد والسيسي، ومصر لها موقف داعم ومتزن في كل الملفات الإقليمية سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن».

وأوضح أن الإمارات لها أياد بيضاء على مصر، ومواقف داعمه لمصر كثيرا، مضيفا: «كان لهم موقف تاريخي هي والمملكة العربية السعودية في حرب أكتوبر، وأيضا في ثورة 30 يونيو، والعلاقات المصرية الإماراتية تعتبر علاقة نموذجية يحتذي به للدول العربية».